Haberler » Güncel » Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun

Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma, Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı.

18.10.2019 13:05Almanya, Türkiye-ABD anlaşmasından memnun
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma, Alman hükümetince memnuniyetle karşılandı.
Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Sağlanan anlaşmayla uygulamaya giren harekata ara verilmesinin ise kalıcı bir ateşkese dönüşmesini arzuladıklarını vurgulayan Burger, "Harekatın durmasını, gerilimin azalması ve sivillerin korunması adına memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Burger, Almanya olarak konuya ilişkin partnerleriyle görüştüklerini, durumun nasıl devam edeceği ve bunun siyasi süreci nasıl etkileyeceği gibi diğer bazı sorulara da cevap aradıklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Almanya, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:16 Kıbrıs gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:15 Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına dedesi vasi olarak atandı
15:10 Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına dedesi vasi olarak atandı
15:10 Başkan Kavuş: "Muhtarlarımız, bu büyük millete hizmet yolculuğunun ilk adımı demokrasimizin ilk...
15:10 Muhtarlar Günü Akçadağ'da kutlandı
15:15 Porsuk Çayı'na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı
15:09 Öz Finans İş, Halkbank'a destek için 41 bin üye adına 41 bin hisse satın aldı
18.10.2019 15:17:08