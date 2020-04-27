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Almanya ve Rusya'dan 360 Türk vatandaşı getirildi

Yeni tip korona virüs nedeniyle Almanya ve Rusya'dan getirilen 360 vatandaşın yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.

27.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:02
Almanya ve Rusya'dan 360 Türk vatandaşı getirildi
Yeni tip korona virüs nedeniyle Almanya ve Rusya'dan getirilen 360 vatandaşın yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.

Virüs nedeniyle Türkiye dünyanın dört bir tarafında bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlar, uçaklarla geçtiğimiz hafta ülkeye getirmeye başladı. Bu kapsamda Almanya ve Rusya'dan getirilen 360 vatandaş da Adana'ya geldi. Vatandaşlar havalimanında karşılanarak AFAD ekipleri tarafından eşyaları dezenfekte edilip ateşleri ölçüldü. Daha sonra 360 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yurda yerleşmeden öncede AFAD ekipleri dezenfekten işlemi yaptı.

Vatandaşlar yurtlarda 14 gün karantinada kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek evlerine gönderilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Almanya, Adana, Rusya, Güncel , Haber
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