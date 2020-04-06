Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak
Alman Haber Ajansı (DPA), Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.
Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.
Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.
Kaynak: AA
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