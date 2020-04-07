Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews’e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirtt
07.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:49
Şu an için efektif, virüse karşı onay almış bir ilaç bulunmadığını ve daha önceden kullanılan sıtma ilaçları gibi yöntemlere başvurulduğunu hatırlatan Nükleer Tıp Uzmanı Sadıç, euronews Türkçe'ye kendi geliştirdiği iki altertanif yöntemi anlattı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya