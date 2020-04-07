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Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi

Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, euronews’e yaptığı açıklamada Koronavirüs tedavisiyle ilgili iki alternatif yöntem geliştirdiğini belirtt

07.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:49
Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi
Türkiye'de nükleer tıp uzmanlığı, danışmanlık ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) proje yürütücülüğü görevlerinde bulundu. 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 2017 yılında Almanya 'ya göç etti. Halen Almanya'da Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Murat Sadıç, şimdi Covid-19 hastalığının tedavisi için iki alternatif yöntem önerisiyle gündemde.

Şu an için efektif, virüse karşı onay almış bir ilaç bulunmadığını ve daha önceden kullanılan sıtma ilaçları gibi yöntemlere başvurulduğunu hatırlatan Nükleer Tıp Uzmanı Sadıç, euronews Türkçe'ye kendi geliştirdiği iki altertanif yöntemi anlattı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Almanya'ya göçen KHK'lı Türk Dr. Murat Sadıç, Covid-19'a alternatif iki tedavi yöntemi geliştirdi - Haberler

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