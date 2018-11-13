Almanya'ya Hediye Kaplumbağa Götüren 2 Türk'e Bulgaristan'da Ceza

Bulgaristan
'da, koruma altındaki 2 mahmuzlu Akdeniz
kaplumbağasını Türkiye
'den Almanya
'ya hediye olarak götürmek isteyen 2 Türk vatandaşına para cezası verildi.
Bulgaristan Çevre ve Sular Bakanlığı, Türkiye'den Almanya'ya giden bir araçta koruma altında olan 2 mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, koruma altında bulunan hayvanlar listesinde yer alan kaplumbağaları izinsiz taşıyan iki Türk vatandaşına para cezası uygulanacağını duyurdu.
İsimleri açıklanmayan Türk vatandaşları, kaplumbağaları Almanya'daki çocuklarına hediye olarak götürdüklerini söyledi. - SOFYA
Bulgaristan,Almanya