Almanya, Yunanistan'da korunmaya muhtaç sığınmacı çocukları kabul edecek
Alman hükümetinin, Yunanistan'daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi.
09.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:46
Alman hükümetinin, Yunanistan 'daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi.
Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi.
Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilen haberde, bu kapsamda Almanya'nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı.
Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan'ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki sığınmacı çocukların alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti.
Fransa'dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.
Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi.
Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilen haberde, bu kapsamda Almanya'nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı.
Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan'ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki sığınmacı çocukların alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti.
Fransa'dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Almanya, Yunanistan'da korunmaya muhtaç sığınmacı çocukları kabul edecek
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Almanya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı