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Almayan'dan 196 Türk vatandaşı uçakla Samsun'a getirildi

Almanya'dan 196 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi.

23.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:39
Almayan'dan 196 Türk vatandaşı uçakla Samsun'a getirildi
Almanya'dan 196 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantina altında kalacakları Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na otobüslerle gönderildi.

Korana virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türklerin ülkeye getirilmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Almanya'da bulunan 196 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar, geniş önlemler altında havalimanına girişleri sağlandı. Ateşi yüksek çıkan bazı vatandaşlar ise ambulans ile hastaneye götürüldü.

Uçaktan inen Türk vatandaşları daha sonra otobüslerle Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Türk vatandaşları 14 gün boyunca burada karantina altında kalacaklar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Münevver Ayaşlı, Almanya, Samsun, Güncel , Haber
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