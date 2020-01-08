Almeda Abazi kimdir? Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi!

Magazin gündeminin tanıdık isimlerinden Almeda Abazi, 5 aylık bebeğinin ameliyat olmasıyla tekrar gündeme geldi. Magazin okurlarının merak konusu haline gelen, Almeda Abazi kimdir. ? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi nedir. Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi kimdir?

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Almeda Abazi doğum tarihi: 13 Şubat 1992

Almeda Abazi kaç yaşında: 27yaşında

Almeda Abazi nereli: Tiran , Arnavutluk

Almeda Abazi boy: 1,72 m

Almeda Abazi eşi: Tolgahan Sayışman (e. 2017)

Almeda Abazi çocukları: Efehan Sayışman

Almeda Abazi kardeşleri: İlda Abazi, Aris Abazi

Almeda Abazi ebeveynler : Albana Abazi, Muhammet Abazi

ALMEDA ABAZİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Almeda Abazi Sayışman (13 Şubat 1992, Tiran), Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile de 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta dünya evine girmiştir.

Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman ve bebekleri

Ödüller :

2007 Miss Tirana (Tiran Güzeli)

2008 Miss Albania (Arnavutluk Güzeli)

2008 Miss Globe (Kâinat Güzeli)