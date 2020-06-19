ALMIT Projesi Kapsamında 5. İş Paketi Eğitimlerine Başlandı

DÜZCE(İHA) – 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sofya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Valiliğinin ortak olduğu Göçmenlerin işgücü piyasası entegrasyonunun eğitim ve becerilerinin haritalandırılması yoluyla hızlandırılması projesinin 5.

ALMIT Projesi Kapsamında 5. İş Paketi Eğitimlerine Başlandı
19.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:14
DÜZCE(İHA) – 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sofya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Valiliğinin ortak olduğu Göçmenlerin işgücü piyasası entegrasyonunun eğitim ve becerilerinin haritalandırılması yoluyla hızlandırılması projesinin 5. iş paketi eğitimlerine başlandı.

2017 yılında AB tarafından desteklenen, Sofya Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Valiliğinin ortak olduğu "Acceleration of Labour Market Integration of Immigrants Through Mapping of Skills and Trainings (ALMIT)" (Göçmenlerin İşgücü Piyasası Entegrasyonunun Eğitim ve Becerilerinin Haritalandırılması Yoluyla Hızlandırılması) başlıklı proje kapsamında 5. iş paketi uygulanmaya başlandı. Bu iş paketi dahilinde Düzce'de "İş Arama Üzerine Psikolojik Danışma, İstihdam ve İşe Yerleşme Konularında Bireysel Destek" çalıştayları yapılmaya başlandı. Eğitimler 8'er kişilik katılımcılar ile 3 gün olarak ve Covid-19 kapsamında gerekli önlemler alınarak sürdürülecek. Düzce'de bir otelde devam eden ve ilk haftası tamamlanan eğitimler 3 hafta daha devam edecek. Yapılan bu çalıştaylar ile göçmen ve mültecilere iş arama sürecinde izlenmesi gereken yollar, iş piyasasında ihtiyaç duyulan meslekler, çalışabilecekleri iş alanları ve şartları, CV yazma gibi yeterlilikler üzerine destek verilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği, Düzce, Güncel, Haber

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