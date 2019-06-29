29.06.2019 13:37
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Almus'ta doğal gaz çalışmaları başladı

Almus

Tokat'ın Almus ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Tokat 'ın Almus ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.
Belediye Başkanı Bekir Özer , yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Özer, doğal gaz çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, " Söz verdiğimiz gibi doğal gazın ilçemize kazandırılmasında dağıtım firması ile yaptığımız görüşmeler sonucu ilk kazma vuruldu. İnşallah 2019 yılı içinde hemşehrilerimiz doğal gaz kullanımına başlayacak. Doğal gazın ilçemize kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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