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ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru

Tarım ve Orman Bakanlığının ALO 174 Gıda Hattı'na 2019 yılının 9 ayında 65 bin 445 başvuru yapıldı.

02.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:26 ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru
Tarım ve Orman Bakanlığının ALO 174 Gıda Hattı'na 2019 yılının 9 ayında 65 bin 445 başvuru yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlığa gelen istek, öneri ve şikayet sayısına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.
Pakdemirli, 1 Ocak 2017 ile 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Sistemi'nden bakanlığına 53 bin 506 şikayet, 7 bin 435 görüş öneri, 34 bin 847 istek, 6 bin 129 ihbar ve 13 bin 150 bilgi edinme olmak üzere toplam 115 bin 67 bilgi edinme talebi geldiğini bildirdi.
Bakanlığın ALO 174 Gıda Hattı'na 25 Eylül itibarıyla 2019 yılında 65 bin 445 başvuru yapıldığını belirten Pakdemirli, CİMER Sistemi'nden gelen taleplere mümkün olan en kısa sürede cevap verildiğini, yasal süresi olan 15 iş gününün geçirilmemesine dikkat edildiğini ifade etti.
Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Gelen başvuru talepleri soruşturma veya incelemeyi gerektiriyorsa, başvuru sahibine yasal süre içerisinde yapılacak işlemle ilgili bilgi verilmekte, inceleme ve soruşturma tamamlandığında ise başvuru sahibi sonuç hakkında haberdar edilmektedir. ALO 174 Gıda Hattı'na gelen başvurular yasal mevzuat gereği en geç 15 gün içerisinde cevaplandırılmaktadır. Şikayete konu olan ürünlerden numune alınması ve analiz yapılmasının gerekmesi durumunda başvuru sahibine 15 gün içerisinde bir ön bilgi verilerek süreç içerisinde yapılan işlemlerle ilgili bilgi güncellemesi yapılmaktadır. Bakanlığımızca cevaplandırılmayan başvuru bulunmamaktadır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bekir Pakdemirli, Politika

Kaynak: AA

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