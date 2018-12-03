Alo Evlat Birimi 24 Saat Hastalara Hizmet Veriyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:26

Kartepe Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan Alo Evlat Birimi ilçe genelinde hastalara 24 saat hizmet veriyor.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ödüllü projesi Alo Evlat Birimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulans Birimi iş birliğinde ilçe genelinde hastalara 24 saat hizmet veriyor. Alo Evlat Birimi tarafından yakından takip edilen hastalar tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakledilmesi gereken vatandaşları evlerinden hastaneye, hastaneden evlerine ücretsiz olarak taşıyor.Alo Evlat ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, durumu stabil olan ve tıbbi müdahale gerektirmeyen destekli bile olsa yürüyebilen hastalar hariç, felçli, yatalak pozisyondaki hastalar, yatalak diyaliz hastaları, yatalak kanser hastaları, cihaz destekli engelli hastalar, ameliyat olmuş yatar durumdaki hastalar, oksijen destekli yatalak ve yürüyemeyen hastalar ile sağlık kuruluşları ve sağlık personeli tarafından ambulansla taşınması uygun görülen hastalara hizmet veriyor. - KOCAELİ