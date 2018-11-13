Alo Evlat Ekibi Büyükleri Yalnız Bırakmıyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'in ödüllü projesi olan Alo Evlat Birimi, Derbent
Mahallesi'nde ikamet eden Ömriye Zengin'i hanesinde ziyaret etti.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'in ödüllü ve örnek alınan projeleri arasında yer alan Alo Evlat Birimi, Kartepeli büyüklerin yüzlerini güldürüyor. Alo Evlat ekibi, aralıksız hizmet verdikleri büyüklerini evlerinde ziyaret ederek farklı bir gün yaşamalarını sağlıyorlar.
Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Ömriye Zengin'e Alo Evlat ekibi misafir oldu. Alo Evlat ekibi tarafından hazırlanan çaylar eşliğinde yapılan sohbet yürekleri ısıtırken, Ömriye annenin yüzünü güldürdü. Alo Evlat Birimi tarafından verilen birçok hizmetten faydalanan Ömriye anne, misafirleriyle hayata dair tecrübelerini paylaşarak nasihatlerde bulundu. Ziyaretin sonunda Alo Evlat ekibi, evden ayrılırken Ömriye Zengin "Gülmeyi unutmuşum iyi ki varsınız çocuklar, uzun zamandır ilk defa bu kadar çok güldüm. Kapımı her zaman çalın" dedi. - KOCAELİ