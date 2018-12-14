Alo Evlat Ekibi Hatice Teyze'yi Ziyaret Etti

Kartepe
Belediyesi'nin ödüllü projelerinden olan Alo Evlat ekibi, Ataşehir
Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Karsan
'ı ziyaret etti.
Ataşehir Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Karsan'a misafir olan Alo Evlat ekibi çay eşliğinde sohbet etti, anılar yad edildi. Alo Evlat ekibini karşısında gören Hatice Karsan, "Siz benim evlatlarımsınız, bir çay koyunda gelin yanıma" diyerek yüreğinde iz bırakan olayları paylaştı. Geçmiş yıllarda çok sosyal bir kadın olduğunu fakat çocukları ve eşini kaybettikten sonra akrabalarına da uzak olunca, gerekmedikçe evden çıkmadığını söyleyen Hatice Karsan, "Alo Evlat ekibi tarafından düzenlenen sosyal aktivitelerden çok keyif alıyorum. Beni yıllar öncesine götürmektedir. Yalnız yaşamanın da zorlukları vardır. Evimin her yerinde yaşadığımız güzel günlerin anıları vardır. Sizlerin beni ziyaret etmesi ile çok mutlu oldum" dedi.
Alo Evlat Birimi ve verilen hizmetlerden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez
'e teşekkür eden Hatice Karsan, gençliğinden bu yana Türk kahvesi tutkunu olduğunu, fakat kahvenin de söylendiği gibi 40 yıl hatırı sürecek insanlarla içileceğini söyleyerek, kahvesini yudumlarken, 40 yıl daha ömrüm var mı bilmiyorum ama bu akşam ki mutluluğum nice 40 yıllara değdi" diye konuştu. - KOCAELİ
Kartepe,Ataşehir,Karsan Otomotiv,Hatice Çarpar
14 Aralık 2018 Cuma 12:15