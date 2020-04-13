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Alo Evlat ekipleri down sendromlu miniğin yüzünü güldürdü

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, down sendromlu miniğin yüzünü güldürdü.

13.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:16
Alo Evlat ekipleri down sendromlu miniğin yüzünü güldürdü
Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, down sendromlu miniğin yüzünü güldürdü.

Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri gelen tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor. Sokağa çıkma yasağının günlerde bir çağrı ile harekete geçen ekipler, Rahmiye Yeşilkent Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağından dolayı down sendromlu kızlarına çikolata alamayan ailenin yardımına koştu. İsteği hemen yerine getiren ekipler, mahalleye giderek aileyi ziyaret ettikten sonra down sendromlu miniğe çikolata hediye ettiler. Çikolatayı alan minik Kartepeli'nin mutluğu, ise belediye ekiplerini duygulandırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilkent Mahallesi, Koronavirüs, Kartepe, Güncel
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