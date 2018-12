Alo Evlat ile Engeller Aşılıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:55



Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kocaeli Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği yönetimiyle birlikte Dalançıkar ailesine ziyarette bulundular.Kartepeli büyüklerini evlerinde ziyaret etmeye başlayan Alo Evlat ekibine destek veren Kocaeli Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği yönetiminden Burcu Yalgın, Nükhet Çimen ve Serpil Dağ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden Dalançıkar ailesini ziyaret ettiler.2 yaşındayken elim bir olay sonrasında yüzü yanan Hasan Dalançıkar, annesi Sevim Dalançıkar ile birlikte hayat mücadelesine devam ediyor. Başkan Üzülmez'in talimatı ile kurulan Alo Evlat Birimi, Dalançıkar ailesine sıcak yemek, temizlik gibi birçok kalemde hizmet vermeye başladı. İçe kapanık olması ile dikkat çeken Hasan Dalançıkar, Alo Evlat ekibi tarafından yeniden sosyal hayatın içerisinde katıldı. Yaşama sevinci yeniden başlayan Hasan Dalançıkar, Alo Evlat ekibini her gördüğünde yaşadığı mutluluk yüzüne yansıyor. Başkan Üzülmez'in Umre kafilesinde de yer alan Sevim Dalançıkar da hayallerine kavuşmasını sağlayanlara duasını eksik etmiyor.Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği üyeleri, "Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in Alo Evlat Hattı Projesi'nin kurulmasından bu yana takip ediyoruz. Ödüle layık görülen bu proje ülke genelinde örnek alınarak uygulanması Kartepeliler olarak gurur duymamızı sağlamaktadır. Projenin bu duruma gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Üzülmez, rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerle yakından ilgilenirken günün anısına hediyeler verdi.Dünya Engelliler Günü münasebetiyle değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "1992 yılında BM ile 3 Aralık, "Uluslararası Engelliler Günü" olarak kabul edilmiştir. Kartepe Belediyesi olarak engellilerimizin her zaman yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Kartepemizde göreve gelirken, kadın, yaşlı, engelli, genç olmanın farklı olacağının sözünü vermiştik. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçen Kartepemizde engellilerimizle her zaman gönül gönüle olduk. Onların sosyal hayatın içerisinde olmaları için birçok etkinlikler düzenledik. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır. Bunun içinde engellilerimize gereken saygı ve sevgiyi göstermeliyiz" diye konuştu. - KOCAELİ