Alo Evlat Suriyeli Aileyi Yalnız Bırakmıyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ödüllü ve örnek projeleri arasında yer alan Alo Evlat, Suriyeli Abdullah Osman ve ailesini yalnız bırakmıyor. Hane ziyaretleri kapsamında Alo Evlat ekibi Suriye'deki savaştan kaçarak 13 çocuğuyla birlikte ülkemize sığınan muhacir Abdullah Osman'ın (46) hanesine misafir oldu.

6 YILDIR KARTEPE'DE YAŞIYORLAR

Misafirlikte Alo Evlat ekibine yaşadıklarını anlatan Osman "Çok zor günler geçirdik. Birçok akrabamızı Suriye'deki savaşta kaybettik. Maddi ve manevi direnecek bir gücümüz yok. Evlatlarımızı kaybetmekten korktuğum için kapılarını bizlere açan Türkiye'ye sığındık ve yaklaşık 6 yıldır burada yaşıyoruz. Türkiye'ye gelirken savaşta kaybettiğim kardeşimin yetim kalmış olan kızları Safe'yi de yanımıza aldık. Gücümüz yettiğince çalışıyoruz. Okul çağında olan çocuklarımı okutmak için büyük gayret gösteriyorum" şeklinde konuştu.

ÜZÜLMEZ'E VE TÜRK İNSANINA TEŞEKKÜR

"Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'den Allah razı olsun" diyen Suriyeli Osman "Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi ev eşyası, aylık erzak, kırtasiye, kıyafet gibi bir çok kalemde yaptığı yardımlar sayesinde hayatımıza devam ediyoruz. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyoruz. Bizlere gönüllerini açtılar. İnşallah bir gün ülkemizde savaş biter. Eğer bir gün ülkemize dönersek hayatımız boyunca Türkiye'ye Türk insanını minnet ve özlemle anacağız" ifadelerini kulandı.