Alo Evlat Yüzleri Güldürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ödüllü projelerinden, il ve ilçe belediyeleri tarafından uygulanan Alo Evlat Hattı'nın örnek çalışmaları Kartepelilerin takdirini topluyor. Kartepeli büyüklerini evlerinde ziyaret etmeye başlayan Alo Evlat ekibine destek veren Kocaeli Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği yönetiminden Burcu Yalgın, Nükhet Çimen ve Serpil Dağ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden Dalançıkar ailesini ziyaret ettiler.

EVLAT SICAKLIĞINDA YÜREKLERE DOKUNULUYOR

2 yaşındayken elim bir olay sonrasında yüzü yanan Hasan Dalançıkar, annesi Sevim Dalançıkar ile birlikte hayat mücadelesine devam ediyor. Başkan Üzülmez'in talimatı ile kurulan Alo Evlat Birimi, Dalançıkar ailesine durumları hakkında tespit yapması sonrasında sıcak yemek, temizlik gibi birçok kalemde hizmet vermeye başladı. İçe kapanık olması ile dikkat çeken Hasan Dalançıkar, Alo Evlat ekibi tarafından yeniden sosyal hayatın içerisinde katıldı. Yaşama sevinci yeniden başlayan Hasan Dalançıkar, Alo Evlat ekibini her gördüğünde yaşadığı mutluluk yüzüne yansıyor. Başkan Üzülmez'in Umre kafilesinde de yer alan Sevim Dalançıkar da hayallerine kavuşmasını sağlayanlara duasını eksik etmiyor.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği yönetiminden Burcu Yalgın, Nükhet Çimen ve Serpil Dağ Alo Evlat ekibiyle birlikte Dalançıkar ailesini ziyarette bulundular. Sosyal sorumluluk projesine büyük önem veren Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği üyeleri; "Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in Alo Evlat Hattı Projesi'ni kurulmasından bu yana takip ediyoruz. Ödüle layık görülen bu proje ülke genelinde örnek alınarak uygulanması Kartepeliler olarak gurur duymamızı sağlamaktadır. Hayatlarına kendi yuvalarında devam eden Kartepeli büyüklerimiz, engellilerimizin hayatına bir evlat sıcaklığında dokunmak özverili çalışmanın ve yürekten gelmesiyle mümkün olacaktır. Projenin bu duruma gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.