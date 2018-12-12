12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan "Alo Siirt Fıstığı" hattı ile fıstık üreticilerine ücretsiz hizmet sunulacak.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Fıstıkçılık Birimi bünyesinde Siirt fıstığı ile ilgili her türlü bilgi, teknik destek ve soruna daha hızlı çözüm bulmak amacıyla 0484 2234000 numaralı "Alo Siirt Fıstığı" hattı kuruldu.Tarım ve ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, üreticilere daha iyi hizmet vermek amacıyla teknik alandaki eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.Siirt Fıstıkçılık Birimi'nde de bu konuda çalışmaların devam ettiğini aktaran Demirhan, "Bu birimdeki teknik elemanlarımız gerek Siirt Üniversitesinde görevli hocalarımız, gerekse de Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ile koordineli çalışarak üreticilerimizin ihtiyacı olan tüm teknik desteği eksiksiz verecek. Üreticilerimizin bu birimimizle sürekli temas halinde olmalarını ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmemelerini ve özellikle ilaçlama, gübreleme ve beslemede müdürlüğümüzün önerilerini uygulamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Demirhan, üreticilerin fıstıkla ilgili her türlü görüş ve talebini kurulan hattan kendilerine iletmelerini beklediklerini kaydetti.