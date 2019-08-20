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Aloğlu şehit ailesini ziyaret etti

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Yunusemre Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu Emlakdere Mahallesinde yaşayan şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

20.08.2019 12:23 Aloğlu şehit ailesini ziyaret etti
Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Yunusemre Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu Emlakdere Mahallesinde yaşayan şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

EGEİD Başkanı ve Yunusemre Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu beraberinde EGEİD yönetim kurulu üyesi Aras Güzgülü ile birlikte Emlakdere Mahallesini ziyaret etti. Van Başkale'de 1996 yılında şehit olan Ferhat Alakuş'un ailesini de ziyaret eden Aloğlu, şehidin babası İsmet Alakuş ve annesi Aysel Alakuş'la görüşerek hayır dualarını aldı. Şehit babası İsmet Alakuş oğluyla ilgili hatırlarını paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Şehit babası ziyaretlerinden dolayı Aloğlu'na teşekkür etti.

Aloğlu da, "Van Başkale'de 1996 yılında şehit olan Ferhat Alakuş'un annesi Aysel teyzemizin ve babası İsmet amcamızın hayır dualarını aldık. Rabbim şehitlerimizin şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin ve umarım bizlere haklarını helal etmişlerdir. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Ziyaretten sonra Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır'dan da mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Aloğlu yaşanan sorunlarla ilgili notlarını alıp sorunların en kısa sürede çözülmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek mahalleden ayrıldı. - MANİSA

Yunusemre, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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