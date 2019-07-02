Alosbi itfaiye teşkilatı için önemli bir adım attı

Yatırımlarına ve çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Gündüz, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Dalan, Fatih Aracı ve Bölge Müdürü Harun Ardıç'ın; İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptıkları görüşmede Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk itfaiye teşkilatının kurulacağının müjdesi verildi.

OSB'lerde İtfaiye Teşkilatının Önemi Büyük!

Bir OSB içerisinde yapılacak olan itfaiye teşkilatının önemine vurgu yapan ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, bu projeyle birçok organize sanayi bölgesine örnek olacağını belirtti. ALOSBİ yönetimi daha önce de kimyasal ve diğer yangınlara müdahale edebilecek tam donanımlı ilk müdahale yangın söndürme aracı satın alarak ilk önlemi almıştı. Yeni kurulacak olan itfaiye teşkilatı sayesinde bu önlemlerin her geçen gün ivme kazanarak gelişeceğinin mesajı verildi. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 128. maddesindeki "-(1) OSB'ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. Ayrıca, 09.06.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun EK-9'uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İtfaiye Teşkilatı kurabilir. Bu durumda yangın, güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca yürütülür." ibaresi ile de işletmelerin kendi bünyelerinde barındırdığı önlem ve müdahale yöntemlerinin yeterliliğinin OSB'ler tarafından denetlenmesi yanı sıra daha büyük teşkilat ile olası durumların önüne geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle tam donanımlı itfaiye personelleri, kaliteli araç ve ekipmanlar ile kurulacak olan itfaiye teşkilatı sayesinde OSB'lerin güvenliği artacaktır. Kurulacak olan yeni teşkilatın görevi; firmalar tarafından istenilen, teşkilat ekibinden tatbikat ve alınacak tedbirlere dair uygulamalar yapmak, firma çalışanlarına ilk andaki müdahaleler ile ilgili eğitim vermektir.

Her zaman yeniliklerin öncüsü olan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi; ilk kez bir OSB'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği RES projesini tamamlamıştı. Yine kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan Baraj, Meslek Lisesi ve Üniversite gibi önemli projeleriyle alanında ilk kez yapılacak çalışmalara imzasını atmaya devam edecektir. Tüm bunların yanı sıra itfaiye teşkilatı kurulumu ile güvenlik konusunda da farkını bir kez daha vurguladı. İtfaiye Teşkilatı Projesi ile hem organize sanayi bölgesinin gelişimine hem de insan ve çevre sağlığına katkıları devam edecektir. Çevreci yatırımlarıyla da tanınan ALOSBİ, itfaiye teşkilatı sayesinde yapılan yatırımların sürekliliğinin ve korunmasının da desteklemenmiş olacağını belirtti.