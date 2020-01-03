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Alotech'de üst düzey atama

Türkiye'nin önemli bulut tabanlı çağrı merkezi sağlayıcı şirketi AloTech'in genel müdür yardımcılığı görevine Korhan Erçin getirildi.

03.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:58 Alotech'de üst düzey atama
'nin önemli bulut tabanlı çağrı merkezi sağlayıcı şirketi AloTech'in genel müdür yardımcılığı görevine Korhan Erçin getirildi.

Türkiye'deki en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi altyapı sistemlerinden biri olan AloTech'in genel müdür yardımcılığı görevini Korhan Erçin üstlendi. Erçin, şirketin proje, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ve stratejilerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalarını yürütecek.

AloTech Genel Müdür Yardımcısı Korhan Erçin yeni göreviyle ilgili şunları aktardı: "Kariyerim boyunca girişimci şirketlerin büyümesi için çalıştım. AloTech'te de bu yaklaşımımı sürdürmeye devam edeceğim. Yeni görevimde hep birlikte çalışarak büyük başarılara imza atacağız. Şu anda Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi sağlayıcı şirketiyiz. Tüm AloTech ailesi olarak dünyanın en büyüğü olmayı hedefliyoruz."

Korhan Erçin Kimdir?

Eskişehir Fen Lisesi'nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Korhan Erçin, kariyerine Tepum'da Ürün Yöneticisi olarak başladı. Bu dönemde Microsoft Türkiye tarafından 2 yıl üst üste Türkiye kurumsal satış alanında 'yılın satışçısı' seçildi. Ardından kariyerine yazılım sektörünün önemli firmalarından Veripark'ta devam eden Erçin, satış müdürü olarak başladığı görevi yaklaşık 6 yıl sürdürdü. Ocak 2009 itibariyle yemeksepeti.com'da satış ekibinin başına geçti. 11 yıla yakın süren Yemeksepeti hikayesinde hem yurt dışında hem de yurt içinde büyüme ve yatırım süreçleri olmak üzere farklı projelere destek verdi. Erçin, Aralık 2019 itibariyle AloTech'in ortağı ve genel müdür yardımcısı oldu. - İSTANBUL

Microsoft, Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

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