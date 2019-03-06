Alp Aslan'ı Doğum Gününde Yalnız Bırakmadılar

Kaynak: İHA

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın 2 yaşına giren oğlu Alp Aslan için doğum günü düzenlendi.Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, Çakı ailesini bu günde yalnız bırakmadı. Funda Varol, "Şehitlerimizin aileleri devletimize ve milletimize birer emanettir. Şehit evlatları bu milletin çocuklarıdır ve bizlerin de her an yanlarında olmamız boynumuzun borcudur" dedi.Hanife Çakı, kendilerine her daim destek olan Varol ile doğum günlerine katılan SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın eşi Gülçin Yıldız'a teşekkür etti. - AMASYA