Alp Çatıkkaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR ÇEŞME belediye başkan adayı olan Alp Çatıkkaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ÇEŞME ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Alp Çatıkkaş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR ÇEŞME adayı Alp Çatıkkaş kimdir? Bağımsız İZMİR ÇEŞME adayı Alp Çatıkkaş yüzde kaç oy aldı?

Alp Çatıkkaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR ÇEŞME belediye başkan adayı olarak gösterilen Alp Çatıkkaş ÇEŞME ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ÇEŞME ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Alp Çatıkkaş adlı Bağımsız adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ÇEŞME ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.