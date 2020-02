Alp Dağları'na Cengiz İnşaat imzası

Cengiz İnşaat, Avusturya ile Slovenya 'yı birbirine bağlayan kara yolu tüneli ihalesini kazandı. Akdeniz'den başlayarak Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan; 8 ülkenin ulaşımını etkileyen karayolu hattı, Alp Dağları'na yapılacak Karavanke Tüneli ile sorunsuz işleyecek.Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan karayolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yeniden inşası ihalesini Cengiz İnşaat kazandı. Yaklaşık 3 yıl süren ihale süreci, geçtiğimiz hafta atılan imzalar ile sonuçlanırken Slovenya Lübliyana'da düzenlenen imza töreninde Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Karavanke Tüneli'nin işletmecisi DARS CEO'su Tomaz Vidiç ve hazır bulundu.6 firma yarıştıAvusturya ile Slovenya'yı birbirine bağlayan, yaklaşık 8 kilometrelik Karavanke Tüneli'nin yeniden yapılması için 2017 yılında düğmeye basıldı. 4.5 kilometresi Avusturya'da, 3.5 kilometresi Slovenya'da olan tünel için iki ülkede ayrı ayrı ihale süreci başlatıldı. 2018 yılının Mart ayında her iki ülkede de ihaleye çıkıldı. Avusturya bölümünü Avrupa'nın güçlü inşaat şirketlerinden Swietelsky 90 milyon Euro bedel ile kazandı. Slovenya'daki ihaleye ise İsviçre, Yunanistan, Çekya, İtalya'dan firmalar Slovenya'dan yerel şirketlerle anlaşarak katıldı. Türkiye'den ise Cengiz İnşaat tek başına teklif verdi. 6 firmanın yarıştığı ihalede en düşük teklifi 90 milyon Euro ile Cengiz İnşaat kazandı.İhale yenilendiİhale sonucuna özellikle yerel firmalar itiraz etti. İhaleyi düzenleyen kurum ise yerel firmaların baskısından ve Cengiz İnşaat'ın yerel partner kullanmamasından dolayı ihale sonucunu iptal ederken, pazarlık yöntemi ile ihaleyi tekrarlayacağını ilan etti. Kasım ayında yenilenen ihaleye aynı firmalar katılırken Cengiz İnşaat ilk turda 100 milyon ikinci turda da 98 milyon Euro teklif verdi. En yakın rakip firma teklifi 110 milyon Euro'da kalınca ihaleyi ikinci kez Cengiz İnşaat kazandı.Gök: "Rekabet edemediler"Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, ihale sürecinin uzun sürdüğünü söyledi: "Slovenya'da yabancı firmaların ihale alması çok zor. Hatta bu yüzden Avusturya'daki ayağı kazanan Swietelsky, bu ihaleye girmedi. Bizim dışımızda girenler de yerel partner kullandı. Biz tek başımıza girdik çünkü hem kendimize hem tecrübemize hem de know how'ıza güvendik. Hatta ilk teklifimiz 90 milyon Euro olmasına rağmen ihaleyi yenilediler. Pazarlık usulüyle yapılan ikinci ihalede de hiçbiri bizimle rekabete giremedikleri için rakam 98 milyonda kaldı.""20 ay geriden geliyoruz ama önce biz bitireceğiz"Utku Gök, sınırın iki ucunda da inşaatın olacağını ve sınırda tünelin birleşeceğini söyledi: "Avusturya tarafındaki inşaat başladı. Biz ise başladığımızda arada 20 aylık fark olacak. İşi 5 yılda bitirmemiz gerekiyor ama biz önceden teslim edeceğiz. Hatta Avusturyalılar bizden 20 ay önde ama onlardan önce sınıra ulaşacağımızı iddia ediyorum. Aramızda büyük bir rekabet olacak ve biz elimizde çiçeklerle sınırda Avusturyalı meslektaşlarımızı bekleyeceğiz. Bu operasyonu ise 250 kişilik bir ekip ile bu işi yürüteceğiz ve bunların yaklaşık 150'i Türk olacak.""Zemin şartları zor"Karavanke Tüneli'nin ulaşım açısından önemine değinen Gök, şu an trafikte büyük sorun yaşandığını söyledi: "Akdeniz ile Balkanları ve Orta Avrupa'yı bağlayan bir hat burası. 8 ülkenin kullandığı bir ağ. TIR trafiği açısından çok yoğun. Tünel ilk olarak 2008 yılında tamamlandı ve tek tüp olarak inşa edildi. Şu an bir gidiş - bir geliş olmak üzere tek tüp içinde iki şeritli bir yol var. Saatte bin 200 araç geçiyor ve trafik sıkışıklığı oluyor. En az yoğunlukta bile tünel içinde en fazla 40 kilometre hıza çıkılabiliyor. Biz yanına bir tüp daha yapacağız ve böylelikle 4 şeride çıkış yapılacak, saatteki hız limiti ise 100 kilometre olacak. Trafik sıkışıklığını çözeceğiz.""15 bin kişiye su sağlanacak"Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, teknik olarak bölgenin çok zor şartlara sahip olduğunu; hatta zeminin Avusturya tarafından bile zor olduğunu söyledi: "Alp Dağlarının dibinde ve iklim şartları yüzünden 4 ay dışarıda çalışamıyorsunuz. Etrafta kayak merkezleri var. Zeminden ise hem metan gazı hem de su kaynağı çıkıyor. Kazı çalışmalarında maden tekniği uygulanacak ve metan gazı çıkartılarak kazı yapılacak. Su kaynağı ise saptanacak ve çelik borularla hemen yakındaki 15 bin nüfuslu Jesenice'ye içme suyu olarak taşınacak. Ayrıca tünel inşaatında havalandırma için 'jet fan'lar kullanılmayacak. Dikey havalandırma sistemi uygulanacak. Bu ise tünelin iki katlı olacağı anlamına geliyor. Tünelin ilk katı 5 metre olacak ve burası araç trafiği için kullanılacak. 2 metre yüksekliğinde yapılacak ikinci kat ise havalandırma olacak." - İSTANBUL