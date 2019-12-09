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Alp Disiplini FIS Cup heyecanı Erzurum'da yaşanacak

ERZURUM / DHATürkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini FIS Cup müsabakaları, merhum Murat Dedeman'ın adıyla gerçekleştirilecek.

09.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:48Alp Disiplini FIS Cup heyecanı Erzurum'da yaşanacak

ERZURUM/ DHA

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini FIS Cup müsabakaları, merhum Murat Dedeman'ın adıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 60 sporcunun mücadele edeceği, 4 gün sürecek müsabaka, ilk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak düzenlenecek. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye'de, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek müsabaka, merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenlenecek. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak.



Erzurum, Aralık, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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