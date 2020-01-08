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Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları ödül töreniyle sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları, gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.

08.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:56 Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları ödül töreniyle sona erdi
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Kayak Ligi Eleme Yarışmaları, gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren Alp Disiplini Alp Kayak Ligi Eleme Yarışmalarına U18 kadın ve erkek ile büyük kadın ve erkekler kısa ve uzun slalom yarışlarına, 22 ilden yaklaşık 135 sporcu katıldı.

Protokol konuşmaları sonrasında Alp Disiplini Alp Kayak Ligi Eleme Yarışmalarında U18 kadın ve erkek ile büyük kadın ve erkekler kısa ve uzun slalom yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - ERZİNCAN

Kayak Merkezi, Spor

Kaynak: İHA

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