Alp Disiplini Milli Kayak Takım Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Kayak Federasyonu
2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken
Kupası 15-17 Mart tarihlerinde Erzurum
'da, Uluslararası Sarıkamış
Kupası ise 18-20 Mart tarihleri arasında Kars
'ta gerçekleştirilecek.
Her iki organizasyona katılacak Alp Disiplini Milli Takım kadrosunda ise şu isimlerden yer alıyor:
KADIN SPORCULAR : Sıla
Kara, Ayşe Durlu, Peri Tüfekçi, Mina Baştan, Fulya Yücel, Yael Sadioğlu, Emine Köksal, Tayra Tunca
ERKEK SPORCULAR:
Can Bostan, Berkin Usta, Kaan
Şamgül, Tiriel Luka Abramovic, Derin Berkin, Asrın Beceren, Eren İşçimenleri Kaan Öktem, Doruk Ustay, Çınar
Sabri Karahan, Emrah
Şare, Muhammet Uca, Murat Şişmanoğlu, Burak Kaya
, Muhammet Umut Şeflek, Kerem Timur, Nihat Enes Limon.
- Ankara
Kars, Spor
Kaynak: DHA