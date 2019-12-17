Haberler » Spor » Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Spor

Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası, slalom yarışlarıyla başladı.

17.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası
Erzurum'daki Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası, slalom yarışlarıyla başladı.
Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) düzenlediği organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan, Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu katılıyor.
Yarışların ilk gününde erkeklerde Türkiye adına yarışan Hırvat asıllı milli kayakçı Tiriel Luka Abramovic ve kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu ilk sırada yer aldı.
Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar
1- Özlem Çarıkçıoğlu (Türkiye)
2- Atefeh Ahmadi (İran)
3- Sadaf Savehshemshakı (İran)
Erkekler
1- Tiriel Luka Abramovic (Türkiye)
2- Behnam Kia Shemshaki (İran)
3- Seyedmorteza Jafari (İran)
"Milli sporcularımız, yabancı kayakçılarla yarıştıkları için güven kazanıyorlar"
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70 sporcunun katılımıyla başarılı bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.
Yarışların çok güzel bir havada gerçekleştirildiğini aktaran Oto, şunları kaydetti:
"Bu yarışlar daha önce 'Anatolian Cup FIS' olarak düzenleniyordu. Bu yıl yarışlara kayak sporuna ve turizmine çok emek veren, bunun yanında federasyon başkanlığımızı yapan Murat Dedeman'ın ismini verdik, çok da güzel oldu. Murat Dedeman'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu uluslararası yarış her sporcuya bir şeyler katar. Bu tür yarışlarda milli sporcularımız yabancı kayakçılarla yarıştıkları için güven kazanıyor. Sonuçta onlarla dünyanın bir çok yerinde yarışacaklar. Yarışlar millilerimize tecrübe kazandırıyor, ülkemizi tanıtma adına bu yarışları hep yapmalıyız."

Kayak Merkezi, Palandöken, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:21 Eyüpspor maçının ardından - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:13 Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından - Spor
17:13 Zafer Turan: "İyi futbol oynamayı amaçladık" - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
17:08 Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" - Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Spor
14:55 Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! - Spor
17.12.2019 17:24:11