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Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası'nın üçüncü gününde büyük slalom kategorisi yarışları yapıldı.

19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:47
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası'nın üçüncü gününde büyük slalom kategorisi yarışları yapıldı.
Kayak Federasyonunun düzenlediği, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 70 sporcunun katıldığı yarışların üçüncü gününde kayakçılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Büyük slalom kategorisindeki yarışlarda İranlı sporcu Sadaf Savehshemshaki start çizgisinden çıktıktan bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.
Alanda bulunan sağlık görevlilerince müdahale edilen İranlı milli sporcu Sadaf'ın kolunu incittiği belirlendi.
Merhum Murat Dedeman'ın adının verildiği uluslararası organizasyon, yarın düzenlenecek büyük slalom yarışlarıyla sona erecek.
Yarışların üçüncü gününde dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar
1- Sıla Kara (Türkiye)
2- Özlem Çarıkçıoğlu (Türkiye)
3- Ayşe Durlu (Türkiye)
Erkekler
1- Luka Tiriel Abramovic (Türkiye)
2- Porya Savehshemshaki (İran)
3- Asterios Bakas (Yunanistan)
Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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