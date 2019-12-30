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Alp Disiplinli Büyük Slalom yarışmaları sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom Yarışmaları tamamlandı.

30.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:58 Alp Disiplinli Büyük Slalom yarışmaları sona erdi
Gençlik ve İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom Yarışmaları tamamlandı.

28 - 29 2019 tarihleri arasında Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen yarılmalar nefesleri kesti. U12 - U14 - U16 - U18 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular birincilik için mücadele etti.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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