Alp Eren Keleşoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR DAZKIRI belediye başkan adayı olan Alp Eren Keleşoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR DAZKIRI ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Alp Eren Keleşoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR DAZKIRI adayı Alp Eren Keleşoğlu kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR DAZKIRI adayı Alp Eren Keleşoğlu yüzde kaç oy aldı?

Alp Eren Keleşoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR DAZKIRI belediye başkan adayı olarak gösterilen Alp Eren Keleşoğlu DAZKIRI ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. DAZKIRI ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Alp Eren Keleşoğlu adlı BTP adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.