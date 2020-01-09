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Alp Navruz'dan Zümrüdüanka imajı!

Ekranların sevilen oyuncusu Alp Navruz, FOX ekranlarında başlayacak olan yeni dizisi "Zümrüdüanka" için imajını tazeledi.

09.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:48Alp Navruz'dan Zümrüdüanka imajı!

Yeni saç stili ve tarzıyla sevenlerinden tam not alan başarılı oyuncu 'da çekimlere başladı. 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi için geri sayım başladı.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cemal Şan'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Kapadokya'nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden "Zümrüdüanka", başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak Cumartesi saat 20.00'de FOX'ta.


Cemal Şan, Kapadokya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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