Alp Navruz, Yeni Yılda Amerika Yolcusu

Yine başrolünde yer aldığı; Fazilet Hanım ve Kızları ve Elimi Bırakma dizilerinin Ortadoğu'ya satılmasının ardından yurtdışında da büyük bir popülariteye kavuşan Alp Navruz, ünlü erkek giyim markasının yurtdışında bulunan şubelerinde de büyük ilgi gördü.

Marka yetkilileri, Alp Navruz ile 2019 sezonu için yeniden masaya oturdu. Navruz, ünlü marka ile 2 sezon süre ile yeniden sözleşme imzaladı.

ÇEKİMLERİN İLK AYAĞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ünlü markanın kış sezonu çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul sokaklarında gerçekleştirildi. Billboardlarda yer alacak reklamların yanı sıra markanın hazırlayacağı TV reklamında da yer alacak Navruz, çekimler için Amerika'ya gidecek. Şubat ayında çekilmesi planlanan reklam, 2019 yılı boyunca ekranlarda olacak. Navruz'a reklamda ünlü modeller eşlik edecek. Reklamın hazırlıkları ise büyük bir titizlik ile devam ediyor.