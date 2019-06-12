Alparslan 1 Barajı'nda doluluk oranı yüzde 93'ü aştı

Kaynak: AA

Muş'taki Alparslan 1 Barajı'nda su doluluk oranı 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.2008 yılında yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilen ve bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan barajda su doluluk oranı yüzde 93'lerin üzerine çıktı.Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Veysel Saydam, yaptığı açıklamada, kış mevsiminde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.Geçen yıl ekim ayında başlayan yağışların bu yıl nisana kadar devam ettiğini belirten Saydam, "Karların erimesiyle barajlarımızda su seviyesi çok yükseldi. Son yıllardaki en yüksek seviyelere ulaştı. Alparslan 1 Barajı'nda su seviyesi yüzde 93'leri aştı." dedi.Bu yıl su seviyesinin yüksek olması dolayısıyla sıkıntı yaşamadıklarını belirten Saydam, "Çiftçimize sağlıklı bir şekilde suyumuzu iletiyoruz. Suyumuzu kanallarımızın gittiği en son noktaya kadar sıkıntısız bir şekilde iletiyoruz. Çiftçimizin içi rahat olsun. Bu sene bizim sulama sahamızda çiftçimiz su sıkıntısı yaşamayacaktır." diye konuştu.Arıncık regülatörü ve Karasu Nehri ile 23 köyün su ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Saydam, bölgede 100 bin dönüm alana hizmet verdiklerini kaydetti.