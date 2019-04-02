Alparslan Akyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi TOKAT belediye başkan adayı Alparslan Akyüz oldu. Saadet Partisi adayı Alparslan Akyüz, TOKAT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TOKAT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi TOKAT belediye başkan adayı Alparslan Akyüz ile ilgili seçim sonuçları ve TOKAT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi TOKAT belediye başkan adayı Alparslan Akyüz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TOKAT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TOKAT aday yarışı ve TOKAT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TOKAT Seçim Bilgileri

TOKAT belediyesi için toplam sandık sayısının 311 olduğu belirlendi.

TOKAT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 311 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TOKAT belediyesi için katılım oranının ise % 85,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TOKAT toplam seçmen sayısının ise 100.477 olduğu belirlendi.

TOKAT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 85.466 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi TOKAT Belediye Başkan Adayı Alparslan Akyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi TOKAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Alparslan Akyüz, TOKAT yarışında % 2,09 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Alparslan Akyüz toplamda 1.740 adet oy sayısına ulaştı.

Alparslan Akyüz Kimdir?

1970 yılında Tokat'ta doğan Alparslan Akyüz, ilk ve orta okulu Tokatta, lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde bitirdi.

1995'te kendine ait bir şirket kuran Akyüz, 1998'de siyasi hayatına Fazilet Partisi ile başladı.

Saadet Partisi Eğitim Başkanlığı görevinde de bulunan Akyüz, Tokat Belediye Meclis Üyeliği, Tokat Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı görevlerini de icra etmiş olan Akyüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Alparslan Akyüz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı oldu

Saadet Partisi TOKAT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.