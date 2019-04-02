Alparslan Çalışkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ORDU ULUBEY belediye başkan adayı olan Alparslan Çalışkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ORDU ULUBEY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Alparslan Çalışkan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ORDU ULUBEY adayı Alparslan Çalışkan kimdir? Bağımsız ORDU ULUBEY adayı Alparslan Çalışkan yüzde kaç oy aldı?

Alparslan Çalışkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ORDU ULUBEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Alparslan Çalışkan ULUBEY ilçesinde % 13,52 oranında oy almıştır. ULUBEY ilçesinde % 13,52 oranında oy olan Alparslan Çalışkan adlı Bağımsız adayı toplamda 2.613 adet oy sayısına ulaştı.

Alparslan Çalışkan Kimdir?

Alparslan Çalışkan 1976 yılında Ordu ilinde doğdu. İlkokulu Ulubey Yeni Sayaca mahallesi ilkokulunda, Ortaokulu Ulubey Ortaokulunda, lise öğrenimi de Ulubey lisesinde tamamladı. Atatürk Universitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

25.10.2000 tarihinde öğretmenlik görevine başlayan Çalışkan sırasıyla Ordu İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde öğretmenlik yaptıktan sonra 2003 yılında Ulubey ilçesine atanmıştır. Ulubey İlçesinde sırasıyla Ulubey İmam Hatip lisesi, Ulubey Lisesi, Ulubey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Ulubey Anadolu Lisesi olmak üzere Ulubey'de bulunan orta öğretim kurumlarının tamamında öğretmenlik yapmıştır. 2005-2008 yılları arasında Ulubey Lisesinde Müdür yardımcısı olarak idarecilik görevini icra etmiştir. Çalışkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Alparslan Çalışkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Ordu Ulubey Belediye Başkan Adayı oldu.

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