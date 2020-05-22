Alparslan Kuytul'dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sözde hocaları Alparslan Kuytul'un "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir" açıklamasının ardından sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak Sabancı Merkez Camii avlusunda namaz kılma bahanesi ile toplandı.

Alparslan Kuytul'dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi
22.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:21

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sözde hocaları Alparslan Kuytul'un "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir" açıklamasının ardından sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak Sabancı Merkez Camii avlusunda namaz kılma bahanesi ile toplandı. Yaklaşık 30 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alparslan Kuytul'un dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından akşam saatlerinde korona virüs tedbirlerini provoke etmek için toplanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, kapatılan Sabancı Merkez Camii avlusunda teravih namazı kılmak istedi. Polis namaz kılmaz isteyen yaklaşık 30 kişiye izin vermedi. Daha sonra 30 kişilik grup sokak ortasında teravih namazını kıldı. Ardından, Merkez Park'a geçip slogan atmaya çalışan grup, Gösteri ve Yürüyüş Kanunu ile TCK'nın 195'inci maddesini ihlalden dolayı gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden organize olan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, arkadaşları gözaltına alınınca Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı. Grup, arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek sloganlar attı. Korona virüs tedbirlerini provoke etmeye çalışan grup, sabah namazını Alparslan Kuytul ile kaldırımda kıldı.

Polis, izinsiz gösteri yaparak tedbirleri provoke etmeye isteyen gruba megafonla, "Hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ediyorsunuz. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz, burada slogan atarak ve gürültü yaparak vatandaşın hakkını gasp ediyorsunuz. Lütfen buradan ayrılın" uyarılarında bulundu.

Grubun bekleyişi devam ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli timler, kalabalığın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabancı Merkez Camii, Alparslan Kuytul, Adana, 3. Sayfa, Haber

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