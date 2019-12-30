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Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, teşekkür mesajı yayınlayarak kendisine destek çıkan siyasetçi, yazar ve gazetecilere teşekkür etti.

30.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:19 Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti

'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilen Kuytul, internet sitesinden 30 Ocak 2018 tarihindeki tutukluluğundan itibaren kendisine destek verdiğini söylediği isimlere tek tek teşekkür etti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NU İLK SIRADA SAYDI

Kuytul, Saadet Partisi'ne ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na özellikle teşekkür ederken, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mehmet Bekaroğlu'na da teşekkürlerini iletti.

İşte yayınlanan o mesaj;


Temel Karamollaoğlu, Alparslan Kuytul, Adana, Politika, Güncel

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