15.07.2019 23:54
Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından tutuklu bulunan Alparslan Kuytul'un kızı ve kuzeni denizde yüzerken boğulma tehlikesi atlattığı için hastaneye kaldırıldı.

Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından tutuklu bulunan Alparslan Kuytul'un kızı ve kuzeni denizde yüzerken boğulma tehlikesi atlattığı için hastaneye kaldırıldı.

DİP DALGA İÇERİ ÇEKTİ

Edinilen bilgiye göre, olay Yumurtalık ilçesinde halk plajında 12 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, kızları ve yeğeni Muhammet Cahit Gül Yumurtalık'taki akrabalarının yazlığına gitti. Bir süre sonra anne, çocukları ve yeğeni halk plajına giderek denize girdi. Muhammet Cahit Gül yüzme bilmeyen Alparslan Kuytul'un 15 yaşındaki kızı Meryem Kuytul'a yüzme öğretmek istedi. Bu sırada dip dalga gelerek Kuytul'u içeri çekti. Bunun üzerine de Gül kız çocuğunu kurtarmak istedi. Ancak o da boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar yetişip hem Gül'ü hem de Kuytul'u kurtardı. Önce Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gül ve Kuytul sevk edildikleri Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

FETÖ tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Kaynak: İHA
Alparslan Kuytul, PKK, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
04:33   Yangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardı
04:31   Yangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardı
04:30   Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü
04:29   Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi
04:29   Zeytinburnu sahilden denize atlayan kadın yaralandı
04:28   Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu
04:11   E-5'te feci ölüm... Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti