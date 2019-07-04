04.07.2019 12:13
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Alparslan Kuytul yeniden hakim karşısında

Alparslan Kuytul yeniden hakim karşısında

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Adana Bölge Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Alparslan Kuytul Bolu Cezaevi'nden SEGBİS olarak adlandırılan görüntülü ve sesli iletişim tekniğiyle bağlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kuytul, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK) suçlarından beraatini talep etti. Beraat talebi reddedilen Kuytul'un yargılanmasına 18 Ekim'de devam edilecek. - ADANA
Kaynak: İHA
Alparslan Kuytul, PKK, Güncel

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