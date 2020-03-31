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Alparslan Parkı yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nı yenileme çalışması başlattıklarını bildirdi.

31.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:11
Alparslan Parkı yenileniyor
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Parkı'nı yenileme çalışması başlattıklarını bildirdi.
Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Alparslan Parkı'nda yenileme çalışması başlattıklarını, parkın daha işlevsel hali ile bölgeye yeni bir misyon katacağını belirtti.
Parkta birçok yeniliği hayata geçireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Melikgazi'de park sayısını artıracağız. Bu sene birçok mahallemize 15'e yakın park yapıp ailelerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Parkımıza yeni nesil oyun grupları, gösteri ve etkinlik alanı, buluşma noktası, tartan pist, yürüyüş yolları, spor alanları ve sevimli dostlarımız için pati park yapacağız. Melikgazi bünyesindeki parklar, vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Parkta yapacağımız yeni çalışmalarla birlikte parkımız daha nezih ve işlevsel hale gelecek. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim. İlçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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