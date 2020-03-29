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Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kaldırımları tamamlandı

Kepez Belediyesi'nin inşa ettiği Alparslan Türkeş Bulvarı'nın sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

29.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:50
Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kaldırımları tamamlandı
Kepez Belediyesi'nin inşa ettiği Alparslan Türkeş Bulvarı'nın sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları da tamamlandı. Uzunluğu bin 200 metre, genişliği de 2 metre olan kaldırım için 200 metreküp beton kullanıldı.

Şehir içi trafiğini rahatlatacak ve bölgesine önemli bir değer kazandıracak olan Alparslan Türkeş Bulvarı'nın çalışmalarında sona gelindi. Zorlu coğrafi şartları yenerek inşa edilen bulvarın, sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları da sona erdi. Bulvara, uzunluğu bin 200 metre, genişliği de 2 metre olan kaldırım yapıldı. Kepez Belediye Meclisi kararıyla MHP'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isminin verildiği bulvarın kaldırım çalışmaları için 200 metrekare beton kullanıldı. Sadece yol ve kaldırım boyama işlemleri kalan bulvara, tüm illeri temsilen orta refüjlere de 81 adet yetişmiş zeytin ağacı dikilmişti. Bulvara, uzunluğu bin 200 metre, genişliği 30 metre, yüksekliği 8 metre olan 6 bin 500 ton sıcak asfaltta dökülmüştü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alparslan Türkeş Bulvarı, Alparslan Türkeş, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

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