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Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı

Amasya Ülkü Ocakları İl Başkanı Recep Dip, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

04.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:53
Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı
Amasya Ülkü Ocakları İl Başkanı Recep Dip, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Dip, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alparslan Türkeş'i anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için uğraş verdiklerini söyledi.
Türkeş'in vatanını ve milletini seven bir dava adamı olduğunu vurgulayan Dip, şunları kaydetti:
"Bir yüksek şahsiyetin gerçek değerini ortaya çıkartan en büyük ve en hassas gösterge, onun maddi dünyadan ayrılışından sonra bile sevenleri tarafından azalmayan bir bağlılıkla anılarının hatırlanması, emanetinin eller üstünde taşınmasıdır. Başbuğumuzun maddi varlığından ayrı düşeli tam 23 sene geçmiştir. Çok şükür ki ona olan sevgi, onun haklı çıkışına olan hayranlık artarak devam etmiştir. 1997 yılının 4 Nisan günü Hakk'a yürüyüşünün ve 8 Nisan'da çok sevdiği aziz vatan toprağına emanet edilişinin üzerinden geçen onca zaman, ona olan sevgimizi de saygımızı da azaltmamış, aksine arttırmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Amasya, MHP, Güncel
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