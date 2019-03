Alparslan Türkeş Kavşağı'na Görkemli Açılış

Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 83 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve Turgutlu tarihinin en büyük yatırımı olan Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın ikinci etabı görkemli törenle açıldı. Türkiye'nin en uzun battı çıktısı olan Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nın hayırlı olmasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'ya sözünü verdikleri dev bir eseri daha hizmete açıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir-Ankara karayolu üzerinde Turgutlu ilçe girişinde can ve mal kayıplarının yaşandığı noktada hayata geçirdiği Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı projesinin ikinci etabı coşkulu katılımla açıldı. Yaklaşık 83 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, parti teşkilatları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Burak Aslay, Mahmut Bilgen, Şehnaz Yılmaz Başaran, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları,, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.Başkan Ergün çiçeklerle karşılandıManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Alparslan Köprülü Kavşağı açılışı ve bir takım temaslar için geldiği ilçede Alpart İş Merkezi önünde yoğun kalabalık tarafından, çiçeklerle karşılandı. Tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür etti ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Başkan Ergün ve Şirin'in halkı selamlamasının ardından Turgutlu tarihinin en büyük yatırımı olan ve yaklaşık 83 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı projesinin ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi.Şirin: "Turgutlumuz için bayram günü"Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı Projesi ikinci etabın açılış konuşmasını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin yaptı. Şirin, "Turgutlumuz için onur ve gurur günlerinden biri olan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşak projemizin açılış gününe hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Adeta bir bayram gününü birlikte yaşıyoruz. Turgutlu tarihinin en büyük yatırımı olan kavşağın açılış töreninde bizleri bir araya getiren Rabbime şükrediyorum. Bir bayram günü yaşıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz alanda hayal dahi edilemeyecek bir proje yükseldi. Turgutlu'muz için olmazsa olmaz bir projeydi. İlçemizin kanayan yarasıydı ve çok uzun yıllardan beri beklentisiydi. Burada, ölümlü maddi hasarlı kazalar yaşandı evlere ateşler düştü. 100'e yakın vatandaşımız 10 yılda burada hayatını kaybetti. Cengiz Ergün başkanım bu projenin hayata geçmesi adına yoğun bir mesai harcadı ve bugün o çalışma meyvesini verdi. Bismillah diyerek, ilk kazmayı vurduk. Bir kısım insanlar için bu proje bir rüyaydı ama başta Turgutlu olmak üzere halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 8 Haziran 2018 tarihinde projemizin ilk etabını açtığımızdan beri trafik rahat bir nefes aldı. Bu dev projenin inşaat aşamasında 24 saat esasıyla çalışıldı. Bin 700 adet fore kazık çakıldı, 10 milyon kilogram gibi devasa demir kullanıldı, 6 buçuk kilometrelik yağmur suyu kanalizasyon hattı döşendi. Geçtiğimiz yoğun yağışlarda bir gram yağmurun birikmemesi gurur kaynağı oldu. Ana içme suyu hattı deplaseleri 1 buçuk milyon liranın üzerinde bir bedelle yapıldı. Her zaman söylediğim gibi zahmetsiz rahmet olmuyor. Bu proje için canla başla çalıştık. Bin 650 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun battı çıktısı olan projemiz, bitmiş bir şekilde kullanıma açıldı. El birliğiyle, gönül birliğiyle 83 milyonluk yatırımı hayata geçirdik. Şundan eminim ki birçok metropolde görebileceğiniz bir proje Turgutlu ilçemizde hayata geçti. Meclis üyelerinin altına imza attığı Rahmetli Başbuğumuz Milliyetçi Hareket Partimizin kurucusu Alparslan Türkeş adını vermiş olmamız, bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Rahmetli Başbuğumuzu rahmet ve minnetle yad ediyorum ve kavşağa bu ismin verilmesi için desteğini esirgemeyen meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Sayın Cengiz Ergün başkanıma, MASKİ'ye, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne, müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Hep birlikte Turgutlu'ya can veriyoruz. İnşallah burada ölümlü kazalar olmayacak" diye konuştu."Çalışmaları gün gün takip ettim"Başkan Şirin'in konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bugün Turgutlumuza sözünü verdiğimiz dev bir projeyi hayata geçiriyor olmanın heyecanı, mutluluğu ve sevinciyle karşınızdayım. Günde yaklaşık 37 bin araç geçişinin olduğu, İzmir-Ankara yolu üzerindeki bu kavşağın yapılacağını ve bu proje tamamlandıktan sonra can ve mal kayıplarının önüne geçeceğimizi söyleyerek kolları sıvamıştık. Allah'a şükürler olsun bugün söz verdiğim gibi, bu kavşağı tüm hatlarıyla tamamlayarak hizmete açacak duruma getirdik. Bu kavşak hem Turgutlu'muz için hem bu yolu kullanan on binlerce vatandaşımız için hem de şahsım için çok önemli. Bugün burada sadece modern bir kavşak açmıyoruz. Turgutlu'muzun gerçekten ihtiyaç duyduğu bir projeyi de ilçemize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yapımına başladığımız ilk günden itibaren buradaki çalışmaları gün gün takip ettim. Gerek Yol Yapım Onarım Dairemiz, gerek Fen İşleri Dairemiz ve MASKİ, gerekse yüklenici firma yetkilisi arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak buradaki işleri bitirmeye çalıştı. Öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum" dedi.Zaman ve ekonomiden tasarrufDev projenin ilk etabını 8 Haziran 2018'de hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Yalnızca ilk etabın bile ilçe trafiğine nasıl katkı sağladığını hepiniz yakından gördünüz. Bu önemli ve büyük proje ile birlikte, İzmir-Ankara şehirlerarası taşıt trafiği geçişi, yaptığımız altgeçit ile sağlanarak şehir trafiğinden ayrıldı. Böylece, şehirlerarası trafik hiç durmadan akmaya başladı. Ulaşımda önemli ölçü de zamandan ve paradan tasarruf sağlandı. Şehir içi trafiğinin şehirlerarası trafikten ayrılması ile hepimizi derinden üzen trafik kazalarında oluşan can ve mal kayıplarının da önüne geçildi. Ayrıca, projemiz kapsamında Mimar Sinan Caddesi de yenilendi ve kuzey-güney yönü bağlantısı şehirlerarası yoldan bağımsız olarak yapıldı. Bugün de yan yolların açılışını gerçekleştiriyoruz. Yan yol imalatları ile ilgili olarak; yapımı tamamlanan içme suyu hattının ve doğal gaz abone bağlantılarının, imalat yapılacak kısımlarda yüzeye çok yakın olması nedeniyle, yağmursuyu ve zemin iyileştirme gibi çalışmaları yaparken çok zorluklar yaşadık. Ama gerekli koordinasyonları sağlayarak, bu çalışmaları da tamamladık ve sıcak asfalt imalatlarına başladık" dedi."Sabrın sonu selamet"Turgutlu sanayisini Mimar Sinan Caddesi'ne bağlayan kısımda, toprakarme duvar imalatlarını tamamladıklarını, ayrıca ikinci kısım toprakarme imalatlarını da yaparak, çalışmanın devamında Mimar Sinan Caddesi üzerinde tesviye işlemlerini sağladıklarını belirten Başkan Ergün, "Sadece MASKİ Genel Müdürlüğümüz 1 buçuk milyona yakın bir yatırım yaparak köprülü kavşak içinde kalan ana içme suyu isale hatlarının yenilenmesi ve deplase işini yaptı. Hatta buradan çıkarılan eski boruları sergiledik. Bunları da hepiniz gördünüz. Bu çalışmalarımızı yaparken, elbette yeri geldi toz toprak oldu. Yeri geldi çamur oldu. Yeri geldi deplase işlemleri yapılırken bazı mahallelerimizde su kesintileri yaşandı. Kötü hava şartları da çalışmalarımıza engel oldu. Tüm bunlar birer olumsuzluk olarak görülebilir, bu konuda çok da eleştiri aldık, ancak saydığım olumsuzlukların sebebi bu güzel projenin çalışmalarının tamamlanması içindi. Ama ne dedik, sabrın sonu selamet dedik. Biz hemşehrilerimize bu tür sıkıntıları yaşatmayı tabi ki istemezdik. Ancak zorluk çekmeden refaha ulaşılmıyor, emek olmadan yemek olmuyor. Bu nedenlerle projenin yapımı sırasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı Turgutlulu hemşehrilerime bir özür borcum var." diye konuştu.83 milyon liralık yatırım"Biz burada sadece battı-çıktı açmıyoruz. Biz Turgutlumuza can veriyor, canları yaşatmak istiyoruz" diyen Başkan Ergün, "Rabbime şükürler olsun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 83 milyon lira gibi bir bedelle bu güzel hizmet Turgutlu'muza hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Meclisimizde aldığımız kararla bu önemli ve büyük projeye Türk siyasetinin önemli ismi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'in adını verdik. Kendisini rahmet ve minnetle anıyor, tüm meclis üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Turgutlu'ya 290 milyon LiraBüyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla 5 yılda Turgutlu'ya önemli hizmetleri kazandırdıklarının altını çizen Başkan Ergün, "Sosyal hizmetlerden, mezarlık hizmetlerine, ilaçlama çalışmalarından, kırsal hizmetlere ve en büyük projelere varıncaya kadar, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Turgutlu'muza ne kadar yatırım yapmışız merak ediyor musunuz? Hemen söyleyeyim rakam 222 milyon liraya ulaştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı yatırımları da bunun üstüne eklediğimizde bu rakam 290 milyon liraya çıkıyor. Turgay başkanımızın ve Turgutlu Belediyemizin proje ve yatırımlarını da buna eklersek, ortaya çok ciddi rakamlar çıkıyor. Günübirlik değil, geleceğe yatırım dedik ve buna göre çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu."Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı"31 Mart'ta ülkemizin yerelde yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gideceğini belirten Başkan Ergün, "Manisa'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Turgutlu'da Turgay Şirin başkanım yeniden aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu makamlara tekrar layık görürseniz, görevi ilk günkü aşkla ve ilk günkü heyecanla yapacağımızdan şüpheniz olmasın. İşte yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmalar, projeler ve hizmetlerin takdirini verecek olan sizlersiniz. Her zaman hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla parti ayrımı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürdük. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler sizlerin teveccühlerinize yeniden talibiz. 17 ilçemizde Cumhur İttifakının başarılı olması için yaptıklarımızı anlatıyor, destek istiyoruz. Çünkü bizler Manisa'mızı, bizler Turgutlu'muzu seviyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla sizlere hizmet edebilmek için varız. Bizler günü birlik siyasi çekişmelerin, günü kurtaran popülist çalışmaların değil; Manisa'nın ve Manisalının gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Şikayet eden değil, çözüm üreten; laf değil icraat yapan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Bugüne kadar bu çizgimizden ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konuşma yaptı. Turgutlu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağının ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Manisa Milletvekilleri, Turgutlu'yu ihya edecek hizmetlerin devamı için Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün'e ve Turgutlu Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin'e destek istedi.Açılış konuşmalarının ardından eller semaya açılarak dua edildi ve Turgutlu'da hayata geçirilen Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi. - MANİSA