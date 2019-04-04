Vefatının 22'nci Yıl Dönümünde Alparslan Türkeş Kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Türk Milliyetçisi Alparslan Türkeş 1997 yılında 4 Nisan tarihinde yaşamını yitirdi. Başbuğ Alparslan Türkeş 22. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Alparslan Türkeş kimdir?

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Gerçek adı Ali Arslan veya Hüseyin Feyzullah olan Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Başbuğ Alparslan Türkeş

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ'YLE SİYASETE ADIM ATTI

Milliyetçi toplulukları bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'yle (CKMP) fiilen siyasi hayata katıldı ve aynı yıl partinin genel başkanı oldu. İlk defa 1965 yılı Türkiye genel seçimlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girdi. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı oldu. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevini yürüttü.

MÇP'NİN GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Başbuğ, 12 Eylül Darbesi'nin ardından 1985 yılına kadar yaklaşık 4,5 yıl tutuklu kaldı. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda siyasal yasağı kaldırılarak, aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne katılımı sağlandı. Yapılan kongrede genel başkan seçildi. Partisi, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile ittifak yaptı. 12 Eylül darbesi ile kapatılan partilerin eski adlarını alma hakları Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle elde edildi. Böylece MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirildi. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.

DEVLET ORGANLARININ HER KADEMESİNDE BULUNDU

Türkeş hayatta olduğu süre boyunca; Türk askeri, siyasetçi, Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı görevlerini hakkıyla yerine getirdi. Bu süre boyunca sayısız eseri de Türk milletine kazandırdı. 1969–1997 yılları arasında MHP genel başkanlık görevini sürdürdü. Mart 1975–Haziran 1977 ve Temmuz 1977–Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel'in kurduğu hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girdi.