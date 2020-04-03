Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş nereli, ölüm nedeni nedir?

Alparslan Türkeş doğum tarihi nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Türk Milliyetçisi Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa'da doğdu. CKMP ile siyasete adım attı ve Ankara Milletvekili oldu. MÇP'nin genel başkanlığını yürüttü ve ilerleyen zamanda partinin adını MHP olarak değiştirdi. Başbuğ Alparslan Türkeş kimdir, nereli? İşte, detaylar...

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Gerçek adı Ali Arslan veya Hüseyin Feyzullah olan Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Başbuğ Alparslan Türkeş

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ'YLE SİYASETE KATILDI

Milliyetçi toplulukları bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'yle (CKMP) fiilen siyasi hayata katıldı ve aynı yıl partinin genel başkanı oldu. İlk defa 1965 yılı Türkiye genel seçimlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girdi. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı oldu. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevini yürüttü.

MÇP GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Başbuğ, 12 Eylül Darbesi'nin ardından 1985 yılına kadar yaklaşık 4,5 yıl tutuklu kaldı. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda siyasal yasağı kaldırılarak, aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne katılımı sağlandı. Yapılan kongrede genel başkan seçildi. Partisi, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile ittifak yaptı. 12 Eylül darbesi ile kapatılan partilerin eski adlarını alma hakları Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle elde edildi. Böylece MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirildi. 1995 Türkiye genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da kalp krizi nedeniyle vefat etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

Türkeş hayatta olduğu süre boyunca; Türk askeri, siyasetçi, Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı görevlerini hakkıyla yerine getirdi. Bu süre boyunca sayısız eseri de Türk milletine kazandırdı. 1969–1997 yılları arasında MHP genel başkanlık görevini sürdürdü. Mart 1975–Haziran 1977 ve Temmuz 1977–Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel'in kurduğu hükümetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girdi.

Türkeş, 1940 yılında Muzaffer Hanım ile dünyaevine girdi ve eşi 1974 yılında yaşama veda etti. Bundan iki yıl sonra, 1976'da Seval Türkeş'le hayatını birleştirdi. Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige ve Yıldırım Tuğrul adında üç çocuğu oldu. Son evliliğinden de Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adında çocukları dünyaya geldi.

ESERLERİ

Gönül Seferberliğine, Temel Görüşler, Türkiye'nin Meseleleri, Bunalımdan Çıkış Yolu, Kahramanlık Ruhu, Yeni Ufuklara Doğru, 1944 Milliyetçilik Olayı, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1968, 27 Mayıs ve Gerçekler, Fırtınalı Yıllar, MHP ve Bozkurtlar, Türklük Gururu ve Şuuru, Her Türlü Emperyalizme Karşı, Bir Devrin Perde Arkası, 9 Işık ve Türkiye, 9 Işık, 9 Işık/ Millî Doktrin, Milliyetçilik, Ahlakçılık, Türk Milliyetçilerinin Zaferi, Ülkücülük, Basılan Kervanımız, Dış Politikamız ve Kıbrıs, Milliyetçilik-Ülkücülük Üzerine Konuşmalar, Toplumculuk, Dış Meseleler, Savunma, Sorgu, Millî Devlet Güçlü İktidar, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, İlimcilik, 27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler.