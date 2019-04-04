Alparslan Türkeş, Vefatının 22. Yılında Birecik'te Anıldı

MHP
'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş
, vefatının 22'nci yılında Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde anıldı.
Birecik Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma programı kapsamında, yatsı namazının ardından Köprü Camisi'nde mevlit okutuldu.
Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, programın ardından yaptığı açıklamada, merhum Türkeş'in ömrünü Türk-İslam davasına adadığını söyledi.
Türkeş'in birçok insana örnek olduğunu kaydeden Başkapan, "Başbuğumuzu aramızdan ayrılışının 22'nci yılında rahmetle anıyoruz. Bizlere emanet ettiği bu şanlı sancağı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Büyük devlet, fikir ve dava adamı Başbuğumuzun Alparslan Türkeş'in, ülküsü ülkümüz, ufku ufkumuz olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Mevlitin ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.
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Kaynak: AA