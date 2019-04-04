04 Nisan 2019, 20:50
»»

Alparslan Türkeş, Vefatının 22. Yılında Bodrum'da Anıldı

Alparslan Türkeş, Vefatının 22. Yılında Bodrum

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 22'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı.

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 22'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı.

MHP Bodrum İlçe Bakanlığınca düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde mevlit okutuldu.

Şehitler için de dua edilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, partililer ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Ülkücü hareketin lideri Türkeş'i vefatının 22. yılında andıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti. Muğla, MHP, Alparslan Türkeş, Bodrum, Güncel
Kaynak: AA