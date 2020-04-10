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Alpaslan Baki Ertekin'den 'FETÖ'nün vicdansızları' tepkisi

Erciyes Anadolu Holding'in ortak olduğu şirketlerden HSC Genel Müdürü Ufuk Yılmaz'ın korona virüsünden vefat etmesi sonrasında FETÖ'cülerin yaptığı paylaşımlara holdingin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "FETÖ'nün vicdansızları" tepkisinde bulundu.

10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:56
Alpaslan Baki Ertekin'den 'FETÖ'nün vicdansızları' tepkisi
Erciyes Anadolu Holding'in ortak olduğu şirketlerden HSC Genel Müdürü Ufuk Yılmaz'ın korona virüsünden vefat etmesi sonrasında FETÖ'cülerin yaptığı paylaşımlara holdingin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "FETÖ'nün vicdansızları" tepkisinde bulundu.

HSC Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, korona virüse yakalanmış ve hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da toprağa verilmişti. Acı haberin duyulması üzerine Fetullahçı Terör Örgütü mensupları da sosyal medyadan vicdansızca paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara sessiz kalmayan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, kendi twitter hesabından, "Emojici, 15 Temmuzdan sonra kayyum atanana kadar herkesi bildiğinden, yeğenleri dahil 100 den fazla FETÖ'cüyü kovmuştu. Gözden kaçanları da biz temizledik. 43 yaşında bir vatan evladı öldü. 8 yıldır Genel Müdürdü, biz göreve atamadık, atamış da olabilirdik. FETÖ'nün vicdansızları" paylaşımında bulunarak tepki gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: CEO, Güncel
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